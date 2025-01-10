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Хакан Фидан: Турция обладает достаточной силой для устранения любых угроз

Хакан Фидан: Турция обладает достаточной силой для устранения любых угроз Турция обладает достаточной силой для устранения любых угроз.
В регионе
10 января 2025 г. 13:02
Хакан Фидан: Турция обладает достаточной силой для устранения любых угроз

Турция обладает достаточной силой для устранения любых угроз.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге для представителей местных и международных СМИ.

Он подчеркнул, что полная очистка Сирии от террористов является одной из главных целей Турции в 2025 году.

"Сирийский народ сталкивается с серьезными трудностями в восстановлении страны. Турция поддерживает Сирию и в контексте последних событий. У нас нет притязаний на чужие территории или скрытых целей", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Türkiyə özünə qarşı bütün təhdidləri yox etmək gücünə malikdir

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