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Хакан Фидан: Турция и впредь будет возвышать голос против глобальной несправедливости и ошибок

Хакан Фидан: Турция и впредь будет возвышать голос против глобальной несправедливости и ошибок Турция и впредь будет возвышать голос против глобальной несправедливости и ошибок, чтобы защищать правду.
В регионе
1 января 2024 г. 12:55
Хакан Фидан: Турция и впредь будет возвышать голос против глобальной несправедливости и ошибок

Турция и впредь будет возвышать голос против глобальной несправедливости и ошибок, чтобы защищать правду.

Как передает Report, об этом написал в соцсети министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По словам министра, сейчас в международной политической системе царят неопределенность и нестабильность: "В результате внешнеполитического курса, проводимого под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция стала значимым игроком в ряде важных регионов. В 2024 году мы также продолжим нашу рациональную, приверженную моральным ценностям внешнюю политику".

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Версия на английском языке FM: Türkiye will never give up raising its voice against global injustices 
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: "Türkiyə qlobal haqsızlıqlara və səhvlərə qarşı səsini qaldırmaqdan çəkinməyəcək"

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