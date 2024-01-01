Хакан Фидан: Турция и впредь будет возвышать голос против глобальной несправедливости и ошибок

Турция и впредь будет возвышать голос против глобальной несправедливости и ошибок, чтобы защищать правду.

Турция и впредь будет возвышать голос против глобальной несправедливости и ошибок, чтобы защищать правду.

Как передает Report, об этом написал в соцсети министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По словам министра, сейчас в международной политической системе царят неопределенность и нестабильность: "В результате внешнеполитического курса, проводимого под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция стала значимым игроком в ряде важных регионов. В 2024 году мы также продолжим нашу рациональную, приверженную моральным ценностям внешнюю политику".