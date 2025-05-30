Хакан Фидан: Турция и РФ на переговорах в Москве не обсуждали отношения НАТО-Украина

13^52 Во время наших переговоров в России не обсуждались отношения НАТО и Украины.

Во время турецко-российских переговоров в Москве не обсуждались отношения НАТО и Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на сегодняшнем брифинге в Киеве.

По его словам, учитывая реальность продолжающейся войны, по этому вопросу нет определенного консенсуса внутри НАТО.

Глава МИД сказал, что страны-члены альянса имеют различные подходы по членству Украины: "Конечно, переговоры по этому поводу будут продолжаться. Как вы знаете, НАТО имеет превентивную форму обеспечения безопасности, и здесь необходимо рассмотреть, какая форма сотрудничества будет максимально полезной для Украины. Здесь есть и европейская позиция, и американская позиция, и наша позиция. Во время переговоров в России этот вопрос не стоял на повестке дня, поэтому это постоянно продолжающийся процесс".