Хакан Фидан: Турция готова поддержать диалог по завершению войны между Россией и Украиной

Турция готова поддержать диалог, который поспособствует завершению войны между Россией и Украиной.

Турция готова поддержать диалог, который поспособствует завершению войны между Россией и Украиной.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Анкаре.

По словам Фидана, данный вопрос обсуждался на сегодняшней встрече с Каллас. Министр подчеркнул, что Турция заинтересована в сотрудничестве с ЕС в урегулировании конфликта.

Отметим, что Турция ранее выступала посредником в российско-украинском конфликте, включая обмен пленными между Россией и Украиной, а также переговоры по экспорту зерна через Черное море.

Кроме того, глава турецкого МИД коснулся вопроса перемирия между Израилем и ХАМАС, отметив важность соблюдения условий соглашения о прекращении огня. "Турция заинтересована в работе с ЕС и в этом направлении", - добавил Фидан.