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Хакан Фидан: Турция готова поддержать диалог по завершению войны между Россией и Украиной

Хакан Фидан: Турция готова поддержать диалог по завершению войны между Россией и Украиной Турция готова поддержать диалог, который поспособствует завершению войны между Россией и Украиной.
В регионе
24 января 2025 г. 16:35
Хакан Фидан: Турция готова поддержать диалог по завершению войны между Россией и Украиной

Турция готова поддержать диалог, который поспособствует завершению войны между Россией и Украиной.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Анкаре.

По словам Фидана, данный вопрос обсуждался на сегодняшней встрече с Каллас. Министр подчеркнул, что Турция заинтересована в сотрудничестве с ЕС в урегулировании конфликта.

Отметим, что Турция ранее выступала посредником в российско-украинском конфликте, включая обмен пленными между Россией и Украиной, а также переговоры по экспорту зерна через Черное море.

Кроме того, глава турецкого МИД коснулся вопроса перемирия между Израилем и ХАМАС, отметив важность соблюдения условий соглашения о прекращении огня. "Турция заинтересована в работе с ЕС и в этом направлении", - добавил Фидан.

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Версия на азербайджанском языке Fidan: Türkiyə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatması üçün müzakirələrə dəstək verməyə hazırdır

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