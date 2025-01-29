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Хакан Фидан: Турция, Азербайджан и Узбекистан подготовят дорожную карту для укрепления сотрудничества

Хакан Фидан: Турция, Азербайджан и Узбекистан подготовят дорожную карту для укрепления сотрудничества 13:11
В регионе
29 января 2025 г. 13:19
Хакан Фидан: Турция, Азербайджан и Узбекистан подготовят дорожную карту для укрепления сотрудничества

Турция, Азербайджан и Узбекистан подготовят дорожную карту с целью укрепления сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Анкаре на 2-ой трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Азербайджана-Турции-Узбекистана.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании будут обсуждаться возможности политико-экономического сотрудничества в трехстороннем формате:

"Мы определим нашу дорожную карту для конкретных шагов, которые предпримем в предстоящий период. В качестве первого пункта повестки мы обсудим вопросы, непосредственно влияющие на внешнюю политику и региональное сотрудничество. Второй темой обсуждения является вопрос торговли, экономики, расширения экономического сотрудничества. Объем торговли Турции растет из года в год. В этих рамках расширяются и наши торговые связи с тюркским миром. Мы придаем особое значение расширению торгового партнерства с тюркскими государствами и увеличению взаимных инвестиций".

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Версия на английском языке Hakan Fidan: Türkiye, Azerbaijan and Uzbekistan to draft roadmap to strengthen cooperation
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: Qarşıdakı dövrdə atacağımız konkret addımlar üçün yol xəritəsi müəyyənləşdirəcəyik

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