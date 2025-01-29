Хакан Фидан: Турция, Азербайджан и Узбекистан подготовят дорожную карту для укрепления сотрудничества

13:11

Турция, Азербайджан и Узбекистан подготовят дорожную карту с целью укрепления сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Анкаре на 2-ой трехсторонней встрече министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Азербайджана-Турции-Узбекистана.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании будут обсуждаться возможности политико-экономического сотрудничества в трехстороннем формате:

"Мы определим нашу дорожную карту для конкретных шагов, которые предпримем в предстоящий период. В качестве первого пункта повестки мы обсудим вопросы, непосредственно влияющие на внешнюю политику и региональное сотрудничество. Второй темой обсуждения является вопрос торговли, экономики, расширения экономического сотрудничества. Объем торговли Турции растет из года в год. В этих рамках расширяются и наши торговые связи с тюркским миром. Мы придаем особое значение расширению торгового партнерства с тюркскими государствами и увеличению взаимных инвестиций".