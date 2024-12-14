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Хакан Фидан: Стабильность в Сирии важна для всего мира

Хакан Фидан: Стабильность в Сирии важна для всего мира Стабильность в Сирии важна для всего мира.
В регионе
14 декабря 2024 г. 20:44
Хакан Фидан: Стабильность в Сирии важна для всего мира

Стабильность в Сирии важна для всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по Сирии в Иордании.

Он отметил, что территориальная целостность и суверенитет Сирии должны быть защищены.

"Мы не должны позволить террористам воспользоваться переходным периодом. Мы должны извлечь уроки из прежних ошибок. Предстоящий период может быть нелегким. Но мы, как Турция, будем поддерживать Сирию", - сказал глава ведомства.

По словам Х. Фидана, сирийский народ заслуживает жить в безопасности и быть свободным.

Министр также заявил, что Турция продолжит борьбу с террористами в Сирии.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Suriyadakı sabitlik bütün dünya üçün əhəmiyyətlidir

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