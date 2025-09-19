Хакан Фидан: США не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считается

Турция намерена противостоять попыткам аннексии Западного берега реки Иордан и работать над созданием Государства Палестина.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире египетского телеканала MBC Masr.

"Мы будем работать над созданием Государства Палестина. Это необходимо для регионального мира. Но с другой стороны, мы, как страны региона и международное сообщество, должны обсудить и принять меры в связи с тем, что экспансионизм Израиля в регионе стал политикой. Это чрезвычайно важно", - сказал дипломат.

По его словам, Израиль обеспечивает свою безопасность "за счет политической и экономической слабости, технологической отсталости стран, близких к нему в регионе", и считает для себя опасной региональную концепцию, основанную на равном развитии, процветании и силе.

"В то время как в регионе возможно мирное сосуществование всех сторон, принятие такой экспансионистской политики в качестве стратегии безопасности опасно для всех", - указал Х. Фидан.

Отвечая на вопрос о том, как можно использовать отношения Турции с США в отношении Газы, министр сказал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посвятил большую часть своей работы в области международной дипломатии именно прекращению войны в Газе.

"В американской внутренней политике существует реальность, сформировавшаяся на протяжении десятилетий. Эта реальность заключается в том, кто кого контролирует и кто кем управляет. Последние события показали, что на самом деле Соединенные Штаты не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считается. Возможно, все наоборот", - добавил он.