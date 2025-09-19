Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Хакан Фидан: США не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считается

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 01:53
    Хакан Фидан: США не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считается

    Турция намерена противостоять попыткам аннексии Западного берега реки Иордан и работать над созданием Государства Палестина.

    Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире египетского телеканала MBC Masr.

    "Мы будем работать над созданием Государства Палестина. Это необходимо для регионального мира. Но с другой стороны, мы, как страны региона и международное сообщество, должны обсудить и принять меры в связи с тем, что экспансионизм Израиля в регионе стал политикой. Это чрезвычайно важно", - сказал дипломат.

    По его словам, Израиль обеспечивает свою безопасность "за счет политической и экономической слабости, технологической отсталости стран, близких к нему в регионе", и считает для себя опасной региональную концепцию, основанную на равном развитии, процветании и силе.

    "В то время как в регионе возможно мирное сосуществование всех сторон, принятие такой экспансионистской политики в качестве стратегии безопасности опасно для всех", - указал Х. Фидан.

    Отвечая на вопрос о том, как можно использовать отношения Турции с США в отношении Газы, министр сказал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посвятил большую часть своей работы в области международной дипломатии именно прекращению войны в Газе.

    "В американской внутренней политике существует реальность, сформировавшаяся на протяжении десятилетий. Эта реальность заключается в том, кто кого контролирует и кто кем управляет. Последние события показали, что на самом деле Соединенные Штаты не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считается. Возможно, все наоборот", - добавил он.

    Hakan Fidan: ABŞ-nin İsrailin yürütdüyü siyasət üzərində təsiri düşünüldüyü qədər də güclü deyil

