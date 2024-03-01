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Хакан Фидан: Современный миропорядок не служит миру и стабильности

Хакан Фидан: Современный миропорядок не служит миру и стабильности Современный миропорядок не служит обеспечению мира, стабильности, справедливости и равенства.
В регионе
1 марта 2024 г. 17:12
Хакан Фидан: Современный миропорядок не служит миру и стабильности

Современный миропорядок не служит обеспечению мира, стабильности, справедливости и равенства.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во время выступления на церемонии открытия Дипломатического форума в Анталье.

"Наличие многополярной международной системы с каждым днем все более очевидно. Мы все чаще становимся свидетелями попыток достижения результатов посредством грубой силы", - сказал он.

По его словам, мир как никогда нуждается в сильных международных институтах и партнерстве.

"Международная система, в основе которой не лежат принципы справедливости, не просуществует долго. Есть принципиальные страны, которые несмотря ни на что выступают за глобальную справедливость", - сказал он.

Фидан подчеркнул, что утратившая эффективность международная система способствует еще большему росту насилия и жестокости: "Поэтому времени терять нельзя. Сегодня мир как никогда нуждается в дипломатии".

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Beynəlxalq nizam iflic duruma düşüb

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