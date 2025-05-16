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Хакан Фидан рассказал о результатах встречи делегаций России и Украины в Стамбуле

Хакан Фидан рассказал о результатах встречи делегаций России и Украины в Стамбуле Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о результатах встречи между делегациями России и Украины, прошедшей в Стамбуле.
В регионе
16 мая 2025 г. 18:35
Хакан Фидан рассказал о результатах встречи делегаций России и Украины в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о результатах встречи между делегациями России и Украины, прошедшей в Стамбуле.

Как сообщает Report, турецкий министр написал об этом на своей странице в соцсети X.

"Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели встречу в Стамбуле при посредничестве Турции. По итогам встречи они достигли соглашения об обмене по формату 1000 на 1000 человек с целью укрепления доверия. Они также согласились на письменный обмен условиями, которые позволят достичь перемирия. Стороны также достигли принципиального соглашения о новой встрече. Турция продолжит прилагать все возможные усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной", - заявил он.

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Версия на английском языке Hakan Fidan speaks on results of Russia, Ukraine delegations' meeting in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Rusiya-Ukrayna heyətlərinin İstanbulda keçirilən görüşünün nəticələrini açıqlayıb

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