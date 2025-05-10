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Хакан Фидан рассказал о попытке его отравить около пяти лет назад

Хакан Фидан рассказал о попытке его отравить около пяти лет назад Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что около пяти лет назад была совершена попытка отравить его мышьяком и ртутью.
В регионе
10 мая 2025 г. 01:43
Хакан Фидан рассказал о попытке его отравить около пяти лет назад

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что около пяти лет назад была совершена попытка отравить его мышьяком и ртутью.

Как передает Report, об этом сообщил Х. Фидан в эфире телеканала 24TV.

"Это было тяжелое отравление мышьяком и ртутью. Отравление произошло где-то, потом это было выявлено в результате анализов. Это произошло четыре-пять лет назад", - отметил он.

Министр не сказал, кто мог совершить попытку отравления. Но он отметил, что "враги существуют не только внутри, но и снаружи".

Фидан занял пост главы МИД в 2023 году. До этого он руководил Национальной разведорганизацией Турции.

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