Хакан Фидан рассказал о попытке его отравить около пяти лет назад

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что около пяти лет назад была совершена попытка отравить его мышьяком и ртутью.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что около пяти лет назад была совершена попытка отравить его мышьяком и ртутью.

Как передает Report, об этом сообщил Х. Фидан в эфире телеканала 24TV .

"Это было тяжелое отравление мышьяком и ртутью. Отравление произошло где-то, потом это было выявлено в результате анализов. Это произошло четыре-пять лет назад", - отметил он.

Министр не сказал, кто мог совершить попытку отравления. Но он отметил, что "враги существуют не только внутри, но и снаружи".

Фидан занял пост главы МИД в 2023 году. До этого он руководил Национальной разведорганизацией Турции.