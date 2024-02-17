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Хакан Фидан провел переговоры с Анналеной Бербок

Хакан Фидан провел переговоры с Анналеной Бербок Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на полях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
В регионе
17 февраля 2024 г. 23:17
Хакан Фидан провел переговоры с Анналеной Бербок

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на полях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Как передает Report со ссылкой на TRT, во время встречи глава МИД Турции подчеркнул о необходимости принятия немедленных мер, чтобы остановить продолжающуюся бойню в Газе. Фидан заявил, что продолжение массовых убийств со стороны Израиля может привести к социальной реакции в регионе.

Стороны согласились с тем, что необходимо приложить больше усилий для доставки гуманитарной помощи в Газу, а также обсудили двусторонние экономические отношения.

Министры также обсудили отношения в рамках НАТО. Хакан Фидан обратил внимание на важность сотрудничества с Германией в области энергетики.

По его словам, объем двусторонней торговли между Турцией и Германией в прошлом году составил около 50 миллиардов долларов. Стороны стремятся увеличить этот показатель до 60 миллиардов долларов.

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