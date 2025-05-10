Хакан Фидан прокомментировал переговоры Израиля и Турции в Баку при посредничестве Азербайджана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал проведение переговоров между Израилем и Турцией в Баку при посредничестве Азербайджана.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал проведение переговоров между Израилем и Турцией в Баку при посредничестве Азербайджана.

Как передает Report , об этом он заявил в эфире телеканала 24TV.

Говоря о переговорах в Баку по поводу создания механизма снижения напряженности, глава турецкой дипломатии отметил:

"Создание механизма по снижению напряжённости на определённом уровне - один из дипломатических инструментов. Мы должны пройти путь, который можно преодолеть словами, и не прибегать слишком рано к другим шагам".

Кроме того, глава МИД Турции добавил, что возвращение Сирии к состоянию нестабильности может привести к серьезным бедствиям, и Анкара не может оставаться безучастной к происходящему.