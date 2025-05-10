О нас

Хакан Фидан прокомментировал переговоры Израиля и Турции в Баку при посредничестве Азербайджана

Хакан Фидан прокомментировал переговоры Израиля и Турции в Баку при посредничестве Азербайджана Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал проведение переговоров между Израилем и Турцией в Баку при посредничестве Азербайджана.
В регионе
10 мая 2025 г. 03:26
Хакан Фидан прокомментировал переговоры Израиля и Турции в Баку при посредничестве Азербайджана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал проведение переговоров между Израилем и Турцией в Баку при посредничестве Азербайджана.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала 24TV.

Говоря о переговорах в Баку по поводу создания механизма снижения напряженности, глава турецкой дипломатии отметил:

"Создание механизма по снижению напряжённости на определённом уровне - один из дипломатических инструментов. Мы должны пройти путь, который можно преодолеть словами, и не прибегать слишком рано к другим шагам".

Кроме того, глава МИД Турции добавил, что возвращение Сирии к состоянию нестабильности может привести к серьезным бедствиям, и Анкара не может оставаться безучастной к происходящему.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan İsrail və Türkiyə rəsmilərinin Bakı görüşünə münasibət bildirib

Другие новости из категории

Хакан Фидан рассказал о попытке его отравить около пяти лет назад
Хакан Фидан рассказал о попытке его отравить около пяти лет назад
10 мая 2025 г. 01:43
Хакан Фидан: Война на Ближнем Востоке может перерасти в более масштабный конфликт
Хакан Фидан: Война на Ближнем Востоке может перерасти в более масштабный конфликт
9 мая 2025 г. 23:46
Армения в плачевном состоянии: Каждый четвертый житель живет в бедности
Армения в плачевном состоянии: Каждый четвертый житель живет в бедности
9 мая 2025 г. 23:02
Оппозиция в Армении инициировала импичмент Пашиняна
Оппозиция в Армении инициировала импичмент Пашиняна
9 мая 2025 г. 16:45
Кобахидзе: Европейские чиновники получают указания от глубинного государства
Кобахидзе: Европейские чиновники получают указания от "глубинного государства"
9 мая 2025 г. 12:49
Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
Глава МИД Ирана совершит визиты в Саудовскую Аравию и Катар
Глава МИД Ирана совершит визиты в Саудовскую Аравию и Катар
9 мая 2025 г. 12:10
Пашинян: Войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир
Пашинян: Войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир
9 мая 2025 г. 11:13
Григорян: Диалог с Баку эффективен, в посредниках нет нужды
Григорян: Диалог с Баку эффективен, в посредниках нет нужды
9 мая 2025 г. 10:24
Айюдже Тюркеш Таш: Участие Северного Кипра в саммите ОТГ в Венгрии - позитивный месседж международному сообществу
Айюдже Тюркеш Таш: Участие Северного Кипра в саммите ОТГ в Венгрии - позитивный месседж международному сообществу
9 мая 2025 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi