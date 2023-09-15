Хакан Фидан: Проект Среднего коридора через Каспийское море важен для Турции

Турция придает большое значение проекту Среднего коридора, проходящего через Каспийское море.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на 10-м Деловом форуме тюркского мира в Стамбуле.
По его словам, одной из основных причин является то, что Средний коридор соединяет Турцию с Европой: “Геополитические процессы показали, что Средний коридор является надежной альтернативой для Турции”.
Министр также отметил, что Турция внимательно следит за процессами, связанными с реализацией проекта.