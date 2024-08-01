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Хакан Фидан: При нормализации между Баку и Ереваном можем открыть границу с Арменией

Хакан Фидан: При нормализации между Баку и Ереваном можем открыть границу с Арменией Туреция может открыть границу с соседней Арменией при нормализации отношений между этой страной и Азербайджаном.
В регионе
1 августа 2024 г. 10:27
Хакан Фидан: При нормализации между Баку и Ереваном можем открыть границу с Арменией

Турция может открыть границу с соседней Арменией при нормализации отношений между этой страной и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан газете Sabah.

"Между Азербайджаном и Арменией продолжается переговорный процесс. Нам необходимо подготовить наш сценарий на случай его положительного завершения. В этом направлении ведется работа. Если процесс нормализации будет завершен, мы активируем позитивный сценарий, то есть можем открыть границу", - сказал он.

Отметим, что спецпредставители Турции и Армении Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели 30 июля встречу на границе двух стран, подтвердив по ее итогам намерение продолжать процесс нормализации двусторонних отношений без предварительных условий.

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Версия на английском языке Hakan Fidan: Armenia-Türkiye border could open if Baku-Yerevan relations normalize
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Ermənistanla sərhədi aça bilərik

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