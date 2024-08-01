Хакан Фидан: При нормализации между Баку и Ереваном можем открыть границу с Арменией

Турция может открыть границу с соседней Арменией при нормализации отношений между этой страной и Азербайджаном.
Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан газете Sabah.
"Между Азербайджаном и Арменией продолжается переговорный процесс. Нам необходимо подготовить наш сценарий на случай его положительного завершения. В этом направлении ведется работа. Если процесс нормализации будет завершен, мы активируем позитивный сценарий, то есть можем открыть границу", - сказал он.
Отметим, что спецпредставители Турции и Армении Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели 30 июля встречу на границе двух стран, подтвердив по ее итогам намерение продолжать процесс нормализации двусторонних отношений без предварительных условий.