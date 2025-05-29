Хакан Фидан: Президент Турции может посетить США

Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключил визита в США президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключил визита в США президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом он заявил газете Milliyet.

При этом, по его словам, есть возможность посещения Турции главой Белого года Дональдом Трампом.

"Работа над календарем визитов президентов Эрдогана и Трампа продолжается. Наш президент может посетить с визитом Вашингтон. Возможен и визит господина Трампа в Турцию. Накануне визита они могут встретиться на саммите НАТО в Гааге (24-25 июня). Они часто общаются по телефону, переговоры, которые они проводят, чрезвычайно продуктивны", - сказал он.

Отметим, что 5 мая Эрдоган после телефонного разговора с Трампом заявил, что тот пригласил его посетить с визитом США. Примерные даты такой поездки пока не известны. Между тем турецкие СМИ не исключают, что визит может состояться в июне.