Хакан Фидан: Поздравляю Азербайджан с успешным проведением неформального саммита ОТГ

От всей души поздравляю Азербайджан с успешным проведением неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы и впредь будем решительно защищать все культурные ценнос

От всей души поздравляю Азербайджан с успешным проведением неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы и впредь будем решительно защищать все культурные ценности и символы тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан написал на своей странице в социальной сети "Х".