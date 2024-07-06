Хакан Фидан: Поздравляю Азербайджан с успешным проведением неформального саммита ОТГ
Хакан Фидан: Поздравляю Азербайджан с успешным проведением неформального саммита ОТГОт всей души поздравляю Азербайджан с успешным проведением неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы и впредь будем решительно защищать все культурные ценнос
От всей души поздравляю Азербайджан с успешным проведением неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы и впредь будем решительно защищать все культурные ценности и символы тюркского мира.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан написал на своей странице в социальной сети "Х".
Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi vesilesiyle bulunduğumuz Şuşa’da, Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılarak mevkidaşlarımızla ikili görüşmeler gerçekleştirdik.