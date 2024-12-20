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Хакан Фидан: Появилась историческая возможность для мира между Баку и Ереваном

Хакан Фидан: Появилась историческая возможность для мира между Баку и Ереваном Появилась историческая возможность для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
20 декабря 2024 г. 23:08
Хакан Фидан: Появилась историческая возможность для мира между Баку и Ереваном

Появилась историческая возможность для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с германской коллегой Анналеной Бербок.

Он отметил, что третьи стороны должны поддерживать этот процесс справедливо и беспристрастно.

Министры также обсудили ситуацию в Сирии и Украине. Фидан заявил, что международное сообщество должно приложить совместные усилия для обеспечения постоянного прекращения огня в Газе и доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

По его словам, Турция поддерживает переговорный процесс для скорейшего завершения войны между Россией и Украиной.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün imzalanması üçün tarixi fürsət yaranıb

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