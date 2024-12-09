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Хакан Фидан обсудил сирийский вопрос со своими коллегами из ряда стран

Хакан Фидан обсудил сирийский вопрос со своими коллегами из ряда стран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил ситуацию в Сирии с латвийским коллегой Байбой Бразе, главой МИД Чехии Яном Липавским, руководителем внешнеполитического ведомства Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, министром иностранных дел, Европейског
В регионе
9 декабря 2024 г. 03:37
Хакан Фидан обсудил сирийский вопрос со своими коллегами из ряда стран

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил ситуацию в Сирии с латвийским коллегой Байбой Бразе, главой МИД Чехии Яном Липавским, руководителем внешнеполитического ведомства Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом и министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в ходе телефонных разговоров подчеркивалась важность обеспечения стабильности и мира в Сирии в рамках территориальной целостности страны.

Стороны обсудили вопросы согласованного переходного периода, предотвращения хаоса в Сирии и усиления террористических организаций, а также необходимость установления координации.

Кроме того, обсуждалась ситуация в Ливане, а также меры по предотвращению негативного влияния сирийского кризиса на эту страну.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan bir neçə ölkədən olan həmkarı ilə Suriya məsələsini müzakirə edib

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