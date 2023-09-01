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Хакан Фидан обсудил с Сергеем Шойгу зерновую сделку

Хакан Фидан обсудил с Сергеем Шойгу зерновую сделку Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу.
В регионе
1 сентября 2023 г. 19:15
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Шойгу зерновую сделку

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как передает Report, в ходе встречи в Москве стороны обсудили зерновую сделку и совместную работу в Сирии.

"Дела последних месяцев - это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена", - сказал российский министр.

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Версия на английском языке Hakan Fidan discusses grain deal with Sergey Shoigu
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Sergey Şoyqu ilə görüşüb, "Taxıl sazişi"ni müzakirə ediblər

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