Хакан Фидан обсудил с Сергеем Шойгу зерновую сделку

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как передает Report, в ходе встречи в Москве стороны обсудили зерновую сделку и совместную работу в Сирии.

"Дела последних месяцев - это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена", - сказал российский министр.