Хакан Фидан обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом американский дипломат написал на странице в своей социальной сети X.

В ходе телефонного разговора стороны в ходе разговора обсуждались вопросы предотвращения распространения конфликта в секторе Газа на регион.

Стороны также обсудили усилия по обеспечению освобождения заложников, срочность создания коридора гуманитарной помощи и процесс расширения НАТО.