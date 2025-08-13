О нас

Хакан Фидан: Обеспокоенные процессом нормализации в Сирии акторы занимаются провокациями

Хакан Фидан: Обеспокоенные процессом нормализации в Сирии акторы занимаются провокациями Некоторые акторы в регионе, обеспокоенные процессом нормализации в Сирии, занимаются провокациями.
В регионе
13 августа 2025 г. 13:28
Некоторые акторы в регионе, обеспокоенные процессом нормализации в Сирии, занимаются провокациями.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани.

"Наша цель - провести анализ существующих проблем и найти пути их решения", - добавил он.

Глава МИД Турции отметил, что сотрудничество между двумя странами продолжается в ряде областей:

"Мы обмениваемся мнениями в этом направлении с США, Европой и странами региона. Мы поддержали встречи, организованные в Аммане, после событий в Сувейде. Действия, предпринимаемые некоторыми странами, оказывают влияние не только на государства, которые они оккупировали, но и на регион в целом. Это необходимо принимать во внимание".

Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Suriyadakı normallaşma prosesindən narahat olan aktorlar təxribatla məşğuldur

Последние новости

