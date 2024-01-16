О нас

Хакан Фидан: Обеспечение мира в регионе - приоритет внешней политики Турции

Хакан Фидан: Обеспечение мира в регионе - приоритет внешней политики Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что обеспечение мира в регионе является приоритетом внешней политики Турции.
В регионе
16 января 2024 г. 17:23
Хакан Фидан: Обеспечение мира в регионе - приоритет внешней политики Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что обеспечение мира в регионе является приоритетом внешней политики Турции.

Как сообщает Report, об этом глава МИД сказал в ходе выступления в Великом национальном собрании Турции.

По его словам, борьба Турции с терроризмом также является неотъемлемой частью данного курса и будет продолжаться вплоть до уничтожения последнего террориста: "Борьба с терроризмом успешно продолжается. В результате операций были уничтожены "лидеры" террористов. Террористы больше не представляют серьезной угрозы для Турции, но продолжают представлять угрозу безопасности Сирии и Ирака".

Министр также отметил, что террористы продолжают существовать при поддержке третьих стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hakan Fidan: Ensuring peace in region is priority of Türkiye's foreign policy
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: "Regionda sülhün təmin olunması Türkiyə xarici siyasətinin prioritetidir"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
16 января 2024 г. 18:16
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 12:52
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 12:33
Президент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət
ФотоПрезидент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр "ASAN xidmət"
16 января 2024 г. 11:50
Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
15 января 2024 г. 09:40
Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi