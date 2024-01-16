Хакан Фидан: Обеспечение мира в регионе - приоритет внешней политики Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что обеспечение мира в регионе является приоритетом внешней политики Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что обеспечение мира в регионе является приоритетом внешней политики Турции.

Как сообщает Report, об этом глава МИД сказал в ходе выступления в Великом национальном собрании Турции.

По его словам, борьба Турции с терроризмом также является неотъемлемой частью данного курса и будет продолжаться вплоть до уничтожения последнего террориста: "Борьба с терроризмом успешно продолжается. В результате операций были уничтожены "лидеры" террористов. Террористы больше не представляют серьезной угрозы для Турции, но продолжают представлять угрозу безопасности Сирии и Ирака".

Министр также отметил, что террористы продолжают существовать при поддержке третьих стран.