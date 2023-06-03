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Эрдоган объявил новый состав Кабинета министров Турции

Эрдоган объявил новый состав Кабинета министров Турции Хакан Фидан назначен министром иностранных дел Турции.
В регионе
3 июня 2023 г. 23:32
Эрдоган объявил новый состав Кабинета министров Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новый состав Кабинета министров страны.

Как передает Report, с соответствующим заявлением глава государства выступил на пресс-конференции.

Правительство страны утверждено в следующем составе:

вице-президент - Джевдет Йылмаз

министр юстиции - Йылмаз Тунч

министр семьи и социального обеспечения - Махинур Оздемир Гёкташ

министр молодежи и спорта - Осман Ашкын Бак

министр энергетики - Алпарслан Байрактар

министр обороны - Яшар Гюлер

министр внутренних дел - Али Ерликая

министр иностранных дел - Хакан Фидан

министр финансов и казначейства - Мехмет Шимшек

министр здравоохранения - Фахреттин Коджа

министр промышленности - Мехмет Фатих Качыр

министр сельского и лесного хозяйства - Ибрагим Кумаклу

министр культуры и туризма - Мехмет Эрсой

министр торговли - Омер Болат

министр образования - Юсуф Текин.

23:23

Хакан Фидан назначен министром иностранных дел Турции.

Как передает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что до этого Х.Фидан занимал должность главы Национальной разведывательной организации Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyənin yeni Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibini açıqlayıb

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