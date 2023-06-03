Эрдоган объявил новый состав Кабинета министров Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новый состав Кабинета министров страны.
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Правительство страны утверждено в следующем составе:
вице-президент - Джевдет Йылмаз
министр юстиции - Йылмаз Тунч
министр семьи и социального обеспечения - Махинур Оздемир Гёкташ
министр молодежи и спорта - Осман Ашкын Бак
министр энергетики - Алпарслан Байрактар
министр обороны - Яшар Гюлер
министр внутренних дел - Али Ерликая
министр иностранных дел - Хакан Фидан
министр финансов и казначейства - Мехмет Шимшек
министр здравоохранения - Фахреттин Коджа
министр промышленности - Мехмет Фатих Качыр
министр сельского и лесного хозяйства - Ибрагим Кумаклу
министр культуры и туризма - Мехмет Эрсой
министр торговли - Омер Болат
министр образования - Юсуф Текин.
Хакан Фидан назначен министром иностранных дел Турции.
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Отметим, что до этого Х.Фидан занимал должность главы Национальной разведывательной организации Турции.