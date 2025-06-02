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Хакан Фидан: Надеемся на конкретный прогресс на переговорах делегаций РФ и Украины

Хакан Фидан: Надеемся на конкретный прогресс на переговорах делегаций РФ и Украины Россией и Украиной были сделаны очень важные шаги в ходе первого раунда переговоров в Стамбуле, и Турция рассчитывает на результативность нынешней встречи.
В регионе
2 июня 2025 г. 16:06
Хакан Фидан: Надеемся на конкретный прогресс на переговорах делегаций РФ и Украины

Россией и Украиной были сделаны очень важные шаги в ходе первого раунда переговоров в Стамбуле, и Турция рассчитывает на результативность нынешней встречи.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе приветственной речи на встрече делегаций.

По его словам, турецкая сторона надеется на конкретный прогресс в переговорах в кратчайшие сроки.

Он отметил, что в ходе второго раунда переговоров предполагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров РФ и Украины, также вопрос о прекращении огня.

"Мы планируем обсудить необходимые шаги для подготовки к встрече лидеров. Мы считаем регулярные встречи делегаций ценными для укрепления доверия между сторонами. Выявив общие проблемы и позиции, можно будет сократить разногласия и проложить путь к миру", - отметил он.

Он также выразил надежду на новые договоренности по обмену пленными.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Rusiya və Ukrayna qərarların həyata keçirilməsi üçün çox vacib addımlar atıblar

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