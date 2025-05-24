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Хакан Фидан на переговорах в Москве обсудит Южный Кавказ

Хакан Фидан на переговорах в Москве обсудит Южный Кавказ Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву обсудит ситуацию на Южном Кавказе.
В регионе
24 мая 2025 г. 14:25
Хакан Фидан на переговорах в Москве обсудит Южный Кавказ

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву обсудит ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщили турецкому бюро Report в пресс-службе турецкого МИД, Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26-27 мая по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова.

"В ходе визита Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным и встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым”, - сообщили в ведомстве.

На переговорах в Москве планируется подробно обсудить двусторонние отношения между Турцией и Россией, в том числе в торговле, энергетике, туризме, и "оценить возможные шаги, которые следует предпринять для их дальнейшего развития".

“Состоится обмен мнениями о роли Турции в обеспечении справедливого и устойчивого мира в Украине, а также по региональным и международным вопросам, включая Сирию, сектор Газа и Южный Кавказ”, - сообщили в МИД.

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