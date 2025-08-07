Хакан Фидан: Мы решительно настроены на углубление сотрудничества с Сирией во всех сферах

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан написал в своей публикации в соцсети X после встречи с временным президентом переходного периода Сирии Ахмадом аль-Шаара.

Он отметил, что за девять месяцев после свержения режима Башара Асада он уже в третий раз находится в Дамаске:

"Во время каждого визита я лично наблюдаю прогресс, достигнутый Сирией в различных сферах. Сегодня на встрече с господином Шаара мы обсудили множество вопросов, включая торговлю, инвестиции, транспорт и энергетику. Мы оценили потенциальные двусторонние и региональные шаги, направленные на восстановление Сирии. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам безопасности. Мы обсудили как внутренние, так и внешние угрозы, направленные против суверенитета и политического единства Сирии".

Министр подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать борьбу Сирии против террористических организаций:

"Мы также вновь заявили о своей готовности оказать необходимую помощь сирийскому правительству в управлении лагерями на северо-востоке страны и обеспечении их безопасности.

Народ Сирии стремится воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы построить лучшее будущее. Сирийское правительство одновременно сталкивается со множеством вызовов, направленных на обеспечение большей безопасности, стабильности и процветания в стране. Международное сообщество, особенно США и европейские страны, оказывает значительную поддержку в преодолении этих трудностей. В то же время Израиль проводит политику, подрывающую стабильность в нашем регионе. Как Турция, мы будем и впредь находиться рядом с народом Сирии, поддерживая его законные ожидания и волю".