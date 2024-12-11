Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном

Мы достигли заключительного этапа в обеспечении мира между Азербайджаном и Арменией.

Мы достигли заключительного этапа в обеспечении мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

"В регионе Южного Кавказа есть луч надежды на мир. Мы находимся на заключительном этапе обеспечения мира между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает двусторонние переговоры", - отметил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что историческая возможность, сформировавшаяся благодаря освобождению Карабаха от оккупации, приведет к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.