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Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном

Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном Мы достигли заключительного этапа в обеспечении мира между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
11 декабря 2024 г. 00:41
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном

Мы достигли заключительного этапа в обеспечении мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ).

"В регионе Южного Кавказа есть луч надежды на мир. Мы находимся на заключительном этапе обеспечения мира между Азербайджаном и Арменией. Наша страна поддерживает двусторонние переговоры", - отметил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что историческая возможность, сформировавшаяся благодаря освобождению Карабаха от оккупации, приведет к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Bakı ilə İrəvan arasındakı sülhün təmin edilməsinin son mərhələsindəyik

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