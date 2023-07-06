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Хакан Фидан: Мы должны знать, что Швеция будет безопасным союзником для Турции

Хакан Фидан: Мы должны знать, что Швеция будет безопасным союзником для Турции Формального изменения антитеррористического законодательства Швеции недостаточно для ее вступления в НАТО, эти законы надо применять на практике.
В регионе
6 июля 2023 г. 20:23
Хакан Фидан: Мы должны знать, что Швеция будет безопасным союзником для Турции

Формального изменения антитеррористического законодательства Швеции недостаточно для ее вступления в НАТО, эти законы надо применять на практике.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Брюсселе.

"Мы не видим смысла в изменении шведского антитеррористического законодательства, если террористы продолжают ходить по улицам, устраивать манифестации, набирать новых членов, иметь доступ к финансированию. Поэтому утверждения о том, что Швеция выполнила условия меморандума, надо отдельно оценить", - сказал он.

"Швеции необходимо фактически на практике применять эти законы. НАТО - военный альянс, и одна из его основ - борьба с терроризмом. Нас заставляет задуматься тот факт, что шведская инфраструктура безопасности не может создать эффективный механизм предупреждения провокаций. Швеции нужно не создавать риски, а вносить вклад в борьбу с терроризмом в рамках НАТО. Турция должна знать, что Швеция станет вызывающим доверие партнером", - заявил Фидан.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: “Biz bilməliyik ki, İsveç Türkiyə üçün təhlükəsiz müttəfiq olacaq”

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