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Хакан Фидан: Мирное урегулирование в Украине возможно достичь в течение этого года

Хакан Фидан: Мирное урегулирование в Украине возможно достичь в течение этого года Мирное урегулирование в Украине возможно достичь в течение года.
В регионе
30 мая 2025 г. 13:16
Хакан Фидан: Мирное урегулирование в Украине возможно достичь в течение этого года

Мирное урегулирование в Украине возможно достичь в течение 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

"Либо мы позволим этой войне продолжаться, либо достигнем прочного мира в течение этого года", - сказал он.

По его словам, Турция ведет консультации с Украиной по переговорам 2 июня в Стамбуле. Анкара хочет развить достигнутый на переговорах импульс.

"Мы приближаемся к критической точке в войне в Украине. Переговоры в Стамбуле 16 мая стали новым началом дипломатического урегулирования в Украине. Мы хотим сохранить тот импульс, ту динамику, достигнутую в Стамбуле, и готовы принять новый раунд переговоров", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Ukraynada sülhə bir il ərzində nail olmaq mümkündür

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