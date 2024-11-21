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Хакан Фидан: Мир на Южном Кавказе сегодня ближе, чем когда-либо

Хакан Фидан: Мир на Южном Кавказе сегодня ближе, чем когда-либо Мир на Южном Кавказе сегодня ближе, чем когда-либо.
В регионе
21 ноября 2024 г. 16:46
Хакан Фидан: Мир на Южном Кавказе сегодня ближе, чем когда-либо

Мир на Южном Кавказе сегодня ближе, чем когда-либо.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления в Великом национальном собрании Турции.

Он призвал Азербайджан и Армению не упускать эту историческую возможность: "Несомненно, в основе этого лежит освобождение Азербайджаном своих территорий от оккупации. Мы поддерживаем наши двусторонние отношения с Азербайджаном на самом высоком уровне, и прилагаем совместные усилия для решения многих международных вопросов. Мы приветствуем выбор Армении в пользу мира и стабильности, и призываем обе страны не упустить эту историческую возможность".

Фидан напомнил, что впервые после долгого перерыва стороны провели встречу в Стамбуле без посредников и третьих сторон. "На заседании платформы "3+3" в Стамбуле в октябре мы обсудили все региональные вопросы. С приходом мира и стабильности на Южный Кавказ будут решены не только гуманитарные вопросы, но и созданы условия для торговли, взаимодействия и развития", - заключил он.

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Версия на английском языке Hakan Fidan: Peace in South Caucasus closer than ever before
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN rəhbəri: Cənubi Qafqazda sülh heç vaxt olmadığı qədər yaxındır

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