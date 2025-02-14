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Хакан Фидан и Марко Рубио обсудили российско-украинский конфликт

Хакан Фидан и Марко Рубио обсудили российско-украинский конфликт Глава МИД Турции Хакан Фидан провел на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с новым госсекретарем Марко Рубио.
В регионе
14 февраля 2025 г. 20:51
Хакан Фидан и Марко Рубио обсудили российско-украинский конфликт

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с новым госсекретарем Марко Рубио.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", это были первые переговоры министров после формирования новой администрации США.

"Были обсуждены торгово-экономические отношения [между Турцией и США], в том числе в оборонной промышленности. Была проведена оценка ситуации в Сирии, развития событий в секторе Газа, и обсуждены вопросы, связанные с российско-украинской войной", - говорится в информации.

В ходе встречи также подробно обсуждалось возможное развитие событий в контексте урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Фидан также коснулся важности постоянного прекращения огня в Газе, заявив, что палестино-израильская проблема должна получить решение ради достижения мира в регионе.

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Версия на английском языке Turkish FM, US Secretary of State discuss Russia-Ukraine war
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan ABŞ dövlət katibi ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə edib

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