Хакан Фидан и Марко Рубио обсудили российско-украинский конфликт

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с новым госсекретарем Марко Рубио.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", это были первые переговоры министров после формирования новой администрации США.
"Были обсуждены торгово-экономические отношения [между Турцией и США], в том числе в оборонной промышленности. Была проведена оценка ситуации в Сирии, развития событий в секторе Газа, и обсуждены вопросы, связанные с российско-украинской войной", - говорится в информации.
В ходе встречи также подробно обсуждалось возможное развитие событий в контексте урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
Фидан также коснулся важности постоянного прекращения огня в Газе, заявив, что палестино-израильская проблема должна получить решение ради достижения мира в регионе.