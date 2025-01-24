Хакан Фидан и Кая Каллас провели переговоры в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

В ходе встречи они обсуждили отношения между Турцией и ЕС.

Кроме того, переговоры коснулись таких тем, как отмена санкций, введенных в отношении Сирии, и ситуация в регионе.

В преддверии своего визита в Анкару она назвала Турцию стратегическим партнером и важным игроком, особенно в региональных вопросах, сообщив, что в ходе визита обсудит ряд вопросов, в том числе в сфере энергетики.

Отметим, что ранее сегодня замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявил о том, что Каллас посетит Ереван в ближайшие недели.