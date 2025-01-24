О нас

Хакан Фидан и Кая Каллас провели переговоры в Анкаре

Хакан Фидан и Кая Каллас провели переговоры в Анкаре Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.
В регионе
24 января 2025 г. 15:11
Хакан Фидан и Кая Каллас провели переговоры в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

В ходе встречи они обсуждили отношения между Турцией и ЕС.

Кроме того, переговоры коснулись таких тем, как отмена санкций, введенных в отношении Сирии, и ситуация в регионе.

В преддверии своего визита в Анкару она назвала Турцию стратегическим партнером и важным игроком, особенно в региональных вопросах, сообщив, что в ходе визита обсудит ряд вопросов, в том числе в сфере энергетики.

Отметим, что ранее сегодня замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявил о том, что Каллас посетит Ереван в ближайшие недели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hakan Fidan, Kaja Kallas hold talks with Ankara
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Aİ-nin ali nümayəndəsi ilə regional məsələləri müzakirə edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
18 января 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi