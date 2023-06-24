Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию в России

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
В ходе переговоров обсуждались события в России и региональные темы.
23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.