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Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию в России

Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию в России Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры.
В регионе
24 июня 2023 г. 20:39
Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию в России

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе переговоров обсуждались события в России и региональные темы.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

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Версия на английском языке Hakan Fidan, Antony Blinken discuss events in Russia
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan və Antoni Blinken Rusiyadakı hadisələri müzakirə edib

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