Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили последнюю ситуацию в секторе Газа, события в Ливане и прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили последнюю ситуацию в секторе Газа, события в Ливане и прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report , об этом пресс-секретарь турецкого дипведомства Онджу Кечели сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора министры обсудили ситуацию в Газе, события в Ливане и прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации пресс-секретаря.