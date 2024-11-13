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Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили последнюю ситуацию в секторе Газа, события в Ливане и прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
13 ноября 2024 г. 01:35
Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили последнюю ситуацию в секторе Газа, события в Ливане и прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь турецкого дипведомства Онджу Кечели сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора министры обсудили ситуацию в Газе, события в Ливане и прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации пресс-секретаря.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Blinkenlə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin mövcud vəziyyətini müzakirə edib

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