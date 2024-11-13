Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили мирный процесс между Азербайджаном и АрмениейМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили последнюю ситуацию в секторе Газа, события в Ливане и прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили последнюю ситуацию в секторе Газа, события в Ливане и прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь турецкого дипведомства Онджу Кечели сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора министры обсудили ситуацию в Газе, события в Ливане и прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации пресс-секретаря.
Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam (12 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’deki son durum, Lübnan’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı.