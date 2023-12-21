Хакан Фидан: ЕС рассматривает Турцию как конкурента, а не партнера

Европейский союз рассматривает Турцию как конкурента, а не как партнера.

Европейский союз рассматривает Турцию как конкурента, а не как партнера.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, такое заявление сделал глава турецкого МИД Хакан Фидан выступая в четверг в парламенте.

"Мы полны решимости продвигать процесс интеграции с Европейским союзом. Однако для этого необходима воля со стороны союза. К сожалению, Европейский союз не предпринимает в отношении Турции тех обнадеживающих шагов, которые он предпринимает в отношении других стран-кандидатов", - сказал Фидан.

По его словам, если ЕС предпримет конкретные шаги для активизации процесса вступления Турции в ЕС, это создаст новые возможности для обеих сторон.

"Однако тот факт, что Европейский союз рассматривает Турцию как конкурента, а не как партнера, и что некоторые из наших союзников по НАТО не принимают во внимание наши соображения безопасности, заставляет нашу страну развивать больше возможностей и альтернативных стратегий. Для нас это не выбор, это стало необходимостью для выживания нашего государства и нации", - подчеркнул он.

Турция в 1987 году подала заявку на членство в ЕС. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".