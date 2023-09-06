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Хакан Фидан: Без Турции ЕС не может быть глобальным игроком

Хакан Фидан: Без Турции ЕС не может быть глобальным игроком Отношения Анкары и ЕС не должны становиться заложниками интересов определенных стран. Без Турции Евросоюз не может быть глобальным игроком.
В регионе
6 сентября 2023 г. 16:06
Хакан Фидан: Без Турции ЕС не может быть глобальным игроком

Отношения Анкары и ЕС не должны становиться заложниками интересов определенных стран. Без Турции Евросоюз не может быть глобальным игроком.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

По его словам, Турция призывает ЕС проявить необходимую волю и действовать более смело для развития отношений Анкары и Брюсселя.

Касаясь перспектив членства Турции в ЕС он подчеркнул, что они не претерпели каких-либо изменений. Дипломат отметил, что у Анкары существует "очень сильная политическая воля" для движения в этом направлении.

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Версия на английском языке Hakan Fidan: EU cannot be global player without Türkiye

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