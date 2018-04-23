Хайко Маас: Германия не допустит агиткампании в связи с выборами в Турции

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Мы не допустим проведения в Германии агитационной кампании в связи с запланированными на 24 июня внеочередными президентскими и парламентскими выборами в Турции".

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, об этом в Торонто на заседании глав МИД стран G7 заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли разрешено в Германии проведение агитационной кампании в связи с выборами в Турции.

"Наша позиция по данному вопроса решительна. В Германии не будет допущено проведение предвыборной кампании за три месяца до выборов в какой-то стране. Это решение относится и ко всем остальным странам", - отметил он.

Х.Маас заявил, что не желает повторения событий, имевших место между Турцией и Германией, в связи с прошлогодним референдумом:

"Эти споры не пошли на пользу ни одной из сторон".

В интервью телеканалу NTV президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил:

"С большой долей вероятности, дела за рубежом завершены. Не хочу обнародовать название, но на собрании в закрытом спортивном салоне на 10-11 тысяч человек, я обращусь к гражданам Турции".

До главы МИД Германии, с аналогичной позиции высказались правительства Австрии и Голландии.

24-25 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках встречи на полях Генассамблеи ООН обсудит эту проблему со своим немецким коллегой Хайко Маасом.