Хафтар и Саррадж ещё не встретились на переговорах в Москве - ОБНОВЛЕНО

Ливийские противоборствующие стороны на идущих в эти минуты в Москве переговорах по соглашению о перемирии пока не встречались между собой. Об этом РИА Новости заявил Хамид аль-Сафи, советник спикера заседающего на востоке Ливии парламента.

По информации российского бюро Report, в Москве уже свыше шести часов длятся переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии.

Главным вопросом повестки дня является возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром. Отметим, что сами политики уже прибыли в Москву.

"Они (ливийские стороны) в МИД России. С каждой из сторон проводятся отдельные встречи, то есть ливийские стороны не встречались напрямую друг с другом", - заявил советник, сославшись на информацию главы ливийского парламента.

По его словам, председатель парламента Акиля Салех и маршал Халифа Хафтар "проводят встречу только с российской стороной".

"Мишри (глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри) и Саррадж (глава ПНС Файез Саррадж) проводят встречи и с россиянами, и с турками. Заявление должно быть опубликовано уже скоро", - добавил аль-Сафи.

*** 13:11

"Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на своей странице в Facebook написала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

"В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию", - написала официальный представитель МИД РФ.