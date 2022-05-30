Хачатурян: Региональные вопросы основаны на грузино-армянской дружбе

Все в региональных и мирных вопросах основано на грузино-армянской дружбе.

Все в региональных и мирных вопросах основано на грузино-армянской дружбе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал президент Армении Ваагн Хачатурян в совместном заявлении со своей грузинским коллегой Саломе Зурабишвили.

По его словам, на встрече с Зурабишвили обсуждались вопросы безопасности в регионе. Хачатурян отметил, что обе стороны подтвердили свою приверженность сохранению высокого уровня существующих многосторонних отношений.

«Мы говорили об углублении связей в сфере высоких технологий, и это важно как для наших отношений, так и для новых успехов в регионе. Каждая страна должна делиться опытом со своим соседом. Я думаю, что разные пути, которые мы выбрали, позволят нам углубить наши отношения», - добавил Президент Армении.