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В Турции арестованы 8 человек из-за дефектов в обрушившихся от землетрясения домах

В Турции арестованы 8 человек из-за дефектов в обрушившихся от землетрясения домах В Турции арестованы 8 человек в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях.
В регионе
11 февраля 2023 г. 15:04
В Турции арестованы 8 человек из-за дефектов в обрушившихся от землетрясения домах

В Турции арестованы 8 человек в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Habertürk.

Отмечается, что в отношении них был выдан ордер на задержание.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

По последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тыс.

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Версия на английском языке 8 arrested in Turkiye over defective buildings that collapsed during earthquakes

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