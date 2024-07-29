Haber Global: Во французской столице не ощущается атмосферы Олимпиады

Во французской столице не ощущается атмосферы Олимпиады, сотни тысяч билетов на нее остаются нераспроданными.

Как сообщает Report, об этом говорится в посвященном парижской Олимпиаде репортаже корреспондента турецкого телеканала Haber Global Эмре Тимура.

В сюжете отмечается, что в инфраструктуре Парижа есть серьезные проблемы, что мешает гостям города комфортно передвигаться по столице.

"Этим недовольны как местные жители, так и туристы. Цены на общественный транспорт выросли вдвое. Это еще больше усиливает недовольство местного населения", - подчеркнул Э.Тимур.

Он также напомнил, что воды реки Сены, где должны были пройти тренировки спортсменов, сильно загрязнены бактериями, в результате чего соревнования пришлось отложить.

Корреспондент также обратил внимание на политизацию Олимпиады и провокацию государственного канала Франции.