Haber Global: В Азербайджанском квартале Кахраманмараша завершено строительство 1 323 квартир

В Азербайджанском квартале Кахраманмараша завершено строительство 1 323 квартир, ключи от которых будут предоставлены жильцам.

В Азербайджанском квартале Кахраманмараша завершено строительство 1 323 квартир, ключи от которых будут предоставлены жильцам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

В сюжете, подготовленном телеканалом, отмечается, что квартал построен на территории площадью 258 га.

К концу этого года гражданам в пострадавших от землетрясения районах Турции предоставят в общей сложности 452 983 квартиры, они будут обеспечены рабочими местами.

В сюжете отмечается, что в зоне землетрясения восстанавливаются не только дома и рабочие места, но также больницы и школы.

"Одна из больниц уже начала функционировать. В течение нескольких месяцев будут введены в эксплуатацию еще 4 больницы. До конца года заработают школы. Одной из школ присвоено имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева", - говорится в сюжете.