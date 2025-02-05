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Haber Global: В Азербайджанском квартале Кахраманмараша завершено строительство 1 323 квартир

Haber Global: В Азербайджанском квартале Кахраманмараша завершено строительство 1 323 квартир В Азербайджанском квартале Кахраманмараша завершено строительство 1 323 квартир, ключи от которых будут предоставлены жильцам.
В регионе
5 февраля 2025 г. 17:05
Haber Global: В Азербайджанском квартале Кахраманмараша завершено строительство 1 323 квартир

В Азербайджанском квартале Кахраманмараша завершено строительство 1 323 квартир, ключи от которых будут предоставлены жильцам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

В сюжете, подготовленном телеканалом, отмечается, что квартал построен на территории площадью 258 га.

К концу этого года гражданам в пострадавших от землетрясения районах Турции предоставят в общей сложности 452 983 квартиры, они будут обеспечены рабочими местами.

В сюжете отмечается, что в зоне землетрясения восстанавливаются не только дома и рабочие места, но также больницы и школы.

"Одна из больниц уже начала функционировать. В течение нескольких месяцев будут введены в эксплуатацию еще 4 больницы. До конца года заработают школы. Одной из школ присвоено имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева", - говорится в сюжете.

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Версия на английском языке Haber Global: Construction of 1,323 apartments in Azerbaijan Neighborhood in Türkiye completed
Версия на азербайджанском языке “Haber Global”: Kahramanmaraşın "Azərbaycan Məhəlləsi"ndə 1 323 mənzilin inşası başa çatıb

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