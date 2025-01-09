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Haber Global: Туркмены хотят быть представлены в новой администрации Сирии

Haber Global: Туркмены хотят быть представлены в новой администрации Сирии 17:37
В регионе
9 января 2025 г. 18:03
Haber Global: Туркмены хотят быть представлены в новой администрации Сирии

Проживающие в Сирии туркмены выразили желание участвовать в работе новой сирийской администрации.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в Haber Global.

Туркменская община выразила обеспокоенность тем, что они не представлены в новой администрации.

"Туркмены понесли значительные потери в ходе гражданской войны, сражаясь против армии режима (Башара Асада), а также став мишенью для ИГИЛ и YPG. Организации, входящие в Федерацию ассоциаций туркмен Сирии, выразили радость по поводу произошедших изменений (смены власти в Сирии), но огорчение из-за того, что их мнение не учитывается", - говорится в статье.

Выступая от имени общины, доктор Тарик Джевизджи отметил, что туркмены хотели бы принять участие в Сирийском национальном конгрессе диалога, который будет формировать новый порядок. По его словам, туркменов беспокоит односторонний подход переходной администрации, и они выступают за более инклюзивный и плюралистичный подход.

Туркмены также выразили тревогу в связи с возможным роспуском Сирийской национальной армии на фоне продолжающейся угрозы со стороны ИГИЛ и YPG. По их мнению, это решение преждевременно, особенно с учетом риска разделения страны.

Туркменская община также подчеркнула, что выступает категорически против конституции, основанной на этнических или религиозных принципах. Об этом они также заявляли на встрече туркменских организаций в Стамбуле. На ней участники также подчеркивали необходимость получения туркменами образования на родном языке, подчеркнув, что они являются второй по численности этнической группой в Сирии после арабов.

Еще одним важным требованием стало прекращение захвата земель, происходившего во времена режима Асада, и устранение несправедливости в отношении туркменской общины.

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global”: Türkmənlər yeni Suriya administrasiyasında təmsil olunmaq istəyir

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