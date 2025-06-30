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Haber Global: Самая большая проблема России - неспособность смириться с реальностью

Haber Global: Самая большая проблема России - неспособность смириться с реальностью Haber Global: Самая большая проблема России - неспособность смириться с реальностью
В регионе
30 июня 2025 г. 15:37
Haber Global: Самая большая проблема России - неспособность смириться с реальностью

Сегодняшняя Россия отличается от России IX века и России эпохи Сталина.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете телеканала Haber Global.

Отмечено, что самой большой проблемой сегодняшней России является неспособность смириться с реальностью. "Россия должна понять, что в настоящее время у нее нет особой силы. Русские в последнее время ослабли. Наилучший пример этого мы наблюдали в ходе ее войны с Украиной. Россия 3 года никак не может закончить войну, которую планировала завершить за 24 часа", - говорится в сюжете.

В сюжете также подчеркнуто, что Россия пытается скрыть свою слабость, проявляя больше агрессии.

"Россия пытается запугать Центральную Азию, а также Турцию и Азербайджан. Однако, власти этой страны должны понять, что не смогут одержать победу, сбивая азербайджанский самолет или подвергнув пыткам его граждан. Россия должна принять силу Азербайджана", - отмечает телеканал.

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Версия на азербайджанском языке Haber Global: Rusiyanın ən böyük problemi reallıqlarla barışa bilməməsidir

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