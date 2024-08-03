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Haber Global: Олимпиада в Париже может оказаться самой скандальной в истории игр

Haber Global: Олимпиада в Париже может оказаться самой скандальной в истории игр Летние Олимпийские игры в Париже 2024 года войдут в историю не только благодаря спортивным рекордам, но и по рекордному числу скандалов.
В регионе
3 августа 2024 г. 21:25
Haber Global: Олимпиада в Париже может оказаться самой скандальной в истории игр

Летние Олимпийские игры в Париже 2024 года войдут в историю не только благодаря спортивным рекордам, но и по рекордному числу скандалов.

Как передает Report, турецкий телеканал Haber Global представил серию репортажей о соревнованиях, проходящих во французской столице.

В видеоматериалах были освещены все "интересные" моменты Олимпиады: от вызывающей тошноту у спортсменов реки Сены до скандалов с участниками-трансгендерами.

Отмечается, что Олимпиада в период правления Макрона – это черная страница в истории этих спортивных игр.

По оценке Haber Global, нынешняя организация Францией Олимпийских игр потерпела "фиаско".

Подробнее в сюжетах телеканала:

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Версия на азербайджанском языке Haber Global: Yay Olimpiadası qalmaqallar yarışına çevrilib

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