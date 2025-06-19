Haber Global: Азербайджанский квартал в Кахраманмараше готовится к открытию

15:46

"Азербайджанский квартал", построенный в турецком городе Кахраманмараш, готовится принять жителей.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global.

Отмечается, что квартал был создан Управлением жилищного строительства Турции (TOKİ) при поддержке Азербайджана.

"Кахраманмараш пострадал больше других регионов от землетрясении 6 февраля 2023 года. Братский Азербайджан стал первой страной, пришедшей на помощь после катастрофы. Команды работали в этом регионе сутками напролет Последними, кто покинул регион, снова были азербайджанцы. Азербайджан взял на себя задачу по восстановлению региона. Он взял на себя ответственность и объявил о намерении построить "Азербайджанский квартал" в районе пересечения проспекта Гейдара Алиева и Азербайджанского бульвара- одной из самых пострадавших в плане числа жертв точек в Кахраманмараше", - говорится в сюжете.

В нем отмечается, что сегодня состоится открытие квартала с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева, и жильцам будут вручены ключи от квартир.