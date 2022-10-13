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Гуттериш: СВМДА превратилась в важную платформу для диалога между странами Азии

Гуттериш: СВМДА превратилась в важную платформу для диалога между странами Азии Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должны вместе преодолевать испытания и обеспечивать лучшее будущее для Азии и всего мира.
В регионе
13 октября 2022 г. 09:32
Гуттериш: СВМДА превратилась в важную платформу для диалога между странами Азии

Страны-участницы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должны вместе преодолевать испытания и обеспечивать лучшее будущее для Азии и всего мира.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом в своем видеообращении к участникам проходящего в Астане VI саммита СВМДА заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"За последние 30 лет СВМДА превратилась в жизненно важную платформу для диалога между странами Азии. Мы все выигрываем от мирной процветающей Азии. Я благодарен за наше партнерство в достижении наших общих целей - продвижение устойчивого развития, продвижение прав человека, мира и стабильности, укрепления многостороннего сотрудничества", - сообщил он.

Он также заявил о том, что доверие и солидарность во всем мире ослабевают, в то время как геополитическая напряженность конфликтов нарастает. Кроме того, климатический кризис повсеместно ведет к разрушению, свой негативный вклад в развитие вносит и COVID-19.

"Кризис стоимость жизни сильнее всего бьет по уязвимым слоям населения, углубляя нищету, голод, разжигая социально-политическое волнение. В этом чрезвычайно сложном контексте региональные усилия по укреплению важны как никогда", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что в своем докладе "Наша общая повестка дня" призвал к новой повестке дня для мира, которая обращает особое внимание на региональную профилактику и взаимодействие с региональными организациями.

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