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Гуттериш предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина по гуманитарным вопросам

Гуттериш предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина по гуманитарным вопросам Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил российским властям создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для обеспечения гуманитарных коридоров в Украине.
В регионе
26 апреля 2022 г. 16:44
Гуттериш предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина по гуманитарным вопросам
Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил российским властям создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для обеспечения гуманитарных коридоров в Украине.

Как передает Report, это предложение он озвучил на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными и эффективными, необходимы: такие коридоры, которые бы соблюдались всеми для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров", - отметил Гутерриш.

По его словам, ООН готова мобилизовать свои силы для помощи жителям пострадавшего Мариуполя, а также оказать поддержку при эвакуации из города всех желающих. Он отметил, что в Мариуполе мир столкнулся с "кризисом внутри кризиса".

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Версия на английском языке Guterres proposes to create UN-Russia-Ukraine contact group on humanitarian issues

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