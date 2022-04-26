Гуттериш предложил создать контактную группу ООН-РФ-Украина по гуманитарным вопросам

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил российским властям создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для обеспечения гуманитарных коридоров в Украине.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил российским властям создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для обеспечения гуманитарных коридоров в Украине.

Как передает Report, это предложение он озвучил на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными и эффективными, необходимы: такие коридоры, которые бы соблюдались всеми для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров", - отметил Гутерриш.

По его словам, ООН готова мобилизовать свои силы для помощи жителям пострадавшего Мариуполя, а также оказать поддержку при эвакуации из города всех желающих. Он отметил, что в Мариуполе мир столкнулся с "кризисом внутри кризиса".