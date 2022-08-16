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Гутерриш встретится во Львове с Зеленским и Эрдоганом

Гутерриш встретится во Львове с Зеленским и Эрдоганом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по приглашению президента Украины Владимира Зеленского посетит в четверг Львов.
В регионе
16 августа 2022 г. 21:19
Гутерриш встретится во Львове с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по приглашению президента Украины Владимира Зеленского посетит в четверг Львов.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек проведет во Львове двусторонние и трехсторонние встречи с украинским лидером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Антониу Гутерриш также посетит Одессу. Перед возвращением в Нью-Йорк генеральный секретарь побывает в Стамбуле, где посетит Совместный координационный центр", - отметил Дюжаррик.

По его словам, главной темой визита генсека ООН на Украину станет реализация соглашений по экспорту продовольствия; также ожидается, что будут подняты темы ситуации вокруг Запорожской АЭС и обстрела СИЗО в Еленовке.

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