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Гутерриш посетит Киев для обсуждения зерновой сделки

Гутерриш посетит Киев для обсуждения зерновой сделки Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Польшу, откуда отправится в Украину, где в среду состоится его встреча с президентом страны Владимиром Зеленским.
В регионе
7 марта 2023 г. 17:10
Гутерриш посетит Киев для обсуждения зерновой сделки
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Польшу, откуда отправится в Украину, где в среду состоится его встреча с президентом страны Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам представитель генсек ООН Стефан Дюжаррик.

"В среду утром он встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения продления зерновой сделки во всех аспектах этой темы, а также других связанных вопросов", - сказал он.

Дюжаррик указал, что после визита в Украину Гутерриш в четверг вернется в Нью-Йорк.

Это уже третий визит Гутерриша в Украину с начала боевых действий.

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Версия на английском языке Guterres to visit Kyiv to discuss grain deal

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