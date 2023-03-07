Гутерриш посетит Киев для обсуждения зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Польшу, откуда отправится в Украину, где в среду состоится его встреча с президентом страны Владимиром Зеленским.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Польшу, откуда отправится в Украину, где в среду состоится его встреча с президентом страны Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам представитель генсек ООН Стефан Дюжаррик.

"В среду утром он встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения продления зерновой сделки во всех аспектах этой темы, а также других связанных вопросов", - сказал он.

Дюжаррик указал, что после визита в Украину Гутерриш в четверг вернется в Нью-Йорк.

Это уже третий визит Гутерриша в Украину с начала боевых действий.